18 631 особу вакциновано проти COVID-19 за добу, - МОЗ
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18 631 особу вакциновано проти COVID-19 за добу 27 червня. Одну дозу отримали 11 041 особа, повністю вакциновані - 7590 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, протягом доби працювали:
- 123 мобільні бригади;
- 241 пункт щеплення;
- 83 центри вакцинації.
Станом на 27 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 749 035 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 904 880 людей, з них отримали 1 дозу – 1 904 878 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 484 766 щеплень.