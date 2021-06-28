Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин
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Німеччина внесла Росію і Португалію до регіонів поширення мутаційного варіанта коронавірусу.
Про це повідомив інститут Роберта Коха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Розпорядження діє із 29 червня, воно означає, що після приїзду до Німеччини з такого регіону необхідний карантин тривалістю 14 днів, скоротити його, здавши тест, неможливо.
Глава інституту Лотар Вілер заявив того ж дня, що небезпечний "дельта-варіант" вірусу стане в Німеччині домінуючим, це питання часу.