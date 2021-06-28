Fozzy Group: Ми не поділяємо висловлювань Баранського. Він склав повноваження на період службового розслідування

Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань одного з менеджерів групи Слави Баранського, який розкритикував заборону в'їзду до України російському реперу Басті і зробив низку антиукраїнських висловлювань.

Цензор.НЕТ має у розпорядженні текст заяви компанії Fozzy Group.

У ній зазначається: "Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни.

У публікаціях, поширених у соцмережах, є звинувачення в непатріотичності одного з наших співробітників. По-перше, ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання.

По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава долучився як маркетинг-директор одного зі стартапів групи 4 місяці тому".

У компанії вважають, що сталася помилка у визначенні ролі Слави Баранського в групі компаній. Також у Fozzy Group зазначили, що хочуть уникнути помилок зі свого боку.

У заяві наголошується: "Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо ухвалювати після детального вивчення всіх фактів. На цей момент Слава склав свої повноваження на період службового розслідування".

"Хочемо ще раз наголосити: як група компаній ми діємо в інтересах України і лише України. Ми дбаємо про екологію нашої країни, першими зробили відкриті курси для співробітників ритейлу з вивчення української мови, впроваджуємо світові стандарти сервісу для українців", - резюмується в заяві компанії.

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"