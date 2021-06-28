Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра"

Президент України Володимир Зеленський привітав співгромадян із 25-річчям Конституції країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері президента.

"Конституції України – 25! Вона молода, але зріла й мудра. Вона демократична й людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина. Конституція – символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас із цим особливим святом", - написав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді 28 червня відбудеться урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції

28 червня відзначається День Конституції. Основний закон країни був ухвалений Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи в сесійній залі народні депутати ухвалили документ 315 голосами. У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову Конституцію.

Того ж дня Конституція України набула чинності.

Ухваленням Конституції в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку України як нової демократичної і незалежної країни.

В Основному законі передбачена жорстка процедура зміни: для його зміни, залежно від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.

У 2019 Верховна Рада внесла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і НАТО.

З нагоди свята сьогодні відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, повідомляє УНІАН.

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Вище військове керівництво також привітало українців із Днем Конституції України.

Зокрема, у привітанні начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука зазначається, що Основний Закон нашої держави "закріпив ідеали справедливості та рівності, став дієвою основою розвитку незалежної демократичної держави".

"Сьогодні, у складний для України час, від виконання кожним з нас свого конституційного обов’язку, залежить подальший шлях нашої держави до демократичних трансформацій, формування національної свідомості та патріотизму.

В день національного свята – Дня Конституції України – нехай в кожного з нас міцніє почуття гордості за свою країну, за її Основний Закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще й щасливе життя у власній державі. Пам’ятайте, Україна розпочинається з кожного з нас. І нам під силу збудувати сучасне європейське суспільство в якому наші серця завжди будуть наповнені гордістю та любов’ю до країни, яка нас згуртувала", - наголосив Корнійчук.

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У привітанні Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака зазначається, що в Основному Законі "закладені цінності, основоположні принципи, права та обов'язки, що об'єднують нас як націю".

"Ставши на захист держави у 2014 році, Збройні Сили України виконали свій конституційний обов’язок. Ми зупинили наступ російського агресора і продовжуємо стримувати його. Водночас проводимо кардинальні зміни всередині Збройних Сил, наближаючи їх не на словах, а на ділі, до стандартів НАТО. Військові навчання, які відбулися минулого та цього року, і які проходять у ці дні, переконливо доводять нашу взаємосумісність із силами Альянсу.

Зазначені зміни базуються на фундаменті, закладеному в Конституції України, – пріоритетності людського життя. Це найвища цінність і пряме керівництво до дії. Тому головними завданнями для командира будь-якого рівня я завжди визначаю збереження життя і здоров’я військовослужбовців, турботу про їх родини.

Цей підхід якісно відрізняє нас від країни-агресора, що цинічно кидає своїх солдатів на смерть в догоду неоімперським інтересам, а потім хоронить в безіменних могилах", - зазначив Хомчак.

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Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв у своєму привітанні наголосив, що Конституція стала "реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної країни як повноправної учасниці світового співтовариства".

"У непростий для нашої держави час ми як ніколи повинні зрозуміти значимість Основного Закону та осмислити відповідальність за кожен власний крок на шляху реалізації ключових його принципів. Це забезпечить кожному з нас свободу і можливість самореалізації", - зазначив Наєв.