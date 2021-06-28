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"Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського

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"Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Слави Баранського і заявили про намір бойкотувати магазини торгової мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сторінках "Сільпо" і Fozzy Group у соцмережах з'явилися сотні коментарів користувачів із критикою Баранського й обіцянками не купувати більше нічого в магазинах мережі.

Було також створено хештег #бойкотfozzy

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність"


Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 01
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 02
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 03
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 04
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 05
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 06
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 07
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 08
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 09
Гнати в шию!, Сільпо - баста! - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського 10

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"

Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань Баранського, зазначивши, що не поділяє його позицію. У компанії заявили, що рішення про подальшу співпрацю з Баранським буде ухвалюватися після детального вивчення всіх фактів. На цей момент він склав свої повноваження на період службового розслідування.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Eugene Donnik
    Зачем гнать, просто перестать делать покупки в сети этих маркетов.
  • irenka ko
    Ібаста недарма приїздив. Він нам «рузкій мір» привіз і почалася колотнеча серед українців. Зачекайте, що буде, коли корєш Янелоха по гейським тусовкам Пилип Підарасович приїде. А він обов'язково приїде, іБасту вони у розвідку засилали.
  • Valery Greff
    Что-то зачастили пiд-рашки с каминг аутами.
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