Новини

Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України

5 39140
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт закону про Великий герб України. Документ визначено як невідкладний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я вношу проєкт законопроєкту про Великий державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Доповідати законопроєкт під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра"

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • olele
    Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины - Цензор.НЕТ 2551
  • Бессоница
    имитация бурной деятельности
    неотложными должны быть вопрос войны, здоровья, безопасности
  • Валерия Ларченко b661826f
    Звеньев на цепь ещё себе добавь,мелкая вонючка
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини