Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт закону про Великий герб України. Документ визначено як невідкладний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я вношу проєкт законопроєкту про Великий державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Доповідати законопроєкт під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра"