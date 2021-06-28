До 30-річчя незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року, - Зеленський

До 30-річчя незалежності України до Києва зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді на честь 25-річчя Конституції України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Перед тим як приїхати сюди, я традиційно, як і щороку, покладав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику – гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною Конституцією Європи.

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Переважна більшість із нас про неї знає, чула, читала або вивчала. І водночас переважна більшість із нас ніколи не бачила її наживо. Не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на його Батьківщині. Це неправильно. Це несправедливо. І це потрібно виправити", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що в результаті діалогу, який декілька місяців вівся із владою Швеції, в Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика, оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше за 311 років потрапить до України.

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"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде в Офісі Президента. Третя – у Конституційному Суді України. Після його оновлення та перезавантаження. До 30-річчя нашої Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж відсутніх частин пазла. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну", - зазначив Зеленський.