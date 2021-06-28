До 30-річчя незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року, - Зеленський
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді на честь 25-річчя Конституції України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Перед тим як приїхати сюди, я традиційно, як і щороку, покладав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику – гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною Конституцією Європи.
Переважна більшість із нас про неї знає, чула, читала або вивчала. І водночас переважна більшість із нас ніколи не бачила її наживо. Не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на його Батьківщині. Це неправильно. Це несправедливо. І це потрібно виправити", - зазначив Зеленський.
Він повідомив, що в результаті діалогу, який декілька місяців вівся із владою Швеції, в Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика, оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше за 311 років потрапить до України.
"Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде в Офісі Президента. Третя – у Конституційному Суді України. Після його оновлення та перезавантаження. До 30-річчя нашої Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж відсутніх частин пазла. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну", - зазначив Зеленський.