"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи"
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Народний депутат Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), член регламентного комітету Верховної Ради має намір ініціювати міжфракційне депутатське об'єднання для проведення конституційної реформи в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Фролов написав на сторінці у Facebook.
"Напередодні 25-ї річниці ухвалення Основного Закону України із однодумцями починаємо процес Конституційної реформи для виправлення фундаментальних помилок, закладених у чинній Конституції нашої держави. Вже на наступному пленарному тижні створюю міжфракційне депутатське об’єднання і запрошую до його лав усіх, хто прагне процвітання України" , - написав він.
При цьому він зазначив, що вже давно, після відвідування курсу з інституціоналізму в Рахунковій палаті Польщі, переконався в необхідності "значно посилювати" незалежність і повноваження Рахункової палати.
Фролов також має намір відзначити призом найкращу пропозицію щодо назви міжфракційного депутатського об'єднання.