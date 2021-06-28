"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи"

Народний депутат Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), член регламентного комітету Верховної Ради має намір ініціювати міжфракційне депутатське об'єднання для проведення конституційної реформи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Фролов написав на сторінці у Facebook.

"Напередодні 25-ї річниці ухвалення Основного Закону України із однодумцями починаємо процес Конституційної реформи для виправлення фундаментальних помилок, закладених у чинній Конституції нашої держави. Вже на наступному пленарному тижні створюю міжфракційне депутатське об’єднання і запрошую до його лав усіх, хто прагне процвітання України" , - написав він.

При цьому він зазначив, що вже давно, після відвідування курсу з інституціоналізму в Рахунковій палаті Польщі, переконався в необхідності "значно посилювати" незалежність і повноваження Рахункової палати.

Фролов також має намір відзначити призом найкращу пропозицію щодо назви міжфракційного депутатського об'єднання.

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