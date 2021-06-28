Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації, - Разумков

Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації Російською Федерацією частини території України

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В умовах анексії та окупації частини території України найважливішим завданням є поширення дії Основного закону на всю територію нашої держави, забезпечення його цілісності й недоторканності в межах існуючих міжнародно визнаних кордонів", - сказав Разумков на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 25-річчю ухвалення Конституції України в понеділок у Києві.

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У засіданні парламенту беруть участь чинний та експрезиденти України Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

У понеділок вперше з весни минулого року, від часу запровадження карантину у зв'язку з COVID-19, представникам ЗМІ дозволили працювати на балконі в залі засідань (до сьогодні там могли перебувати лише фотографи й оператори).

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