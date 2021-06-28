Деякі симптоми після перенесеного COVID-19 можуть зберігатися до пів року, - дослідження

Норвезькі вчені описали стійкі симптоми COVID-19, які спостерігали навіть у пацієнтів віком до 30 років, які перенесли захворювання вдома.

Дослідження опубліковано в журналі Nature Medicin, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вчені з Бергенского університету (Норвегія) оцінили симптоми у людей, які перенесли COVID-19, через шість місяців. Основою дослідження стала когорта норвежців, госпіталізованих та ізольованих у своїх будинках за часів першої хвилі коронавірусу - з 28 лютого по 4 квітня 2020 року.

До участі запросили 312 пацієнтів, у яких діагностували COVID-19 у центрі тестування Бергена, а також тих, хто перебував на лікуванні у двох лікарнях міста. Метою роботи було виявити фактори і біомаркери, пов'язані з віддаленими ускладненнями хвороби.

Також читайте: AstraZeneca проводить випробування вакцини проти штаму "Бета" COVID-19

Автори дослідження зібрали демографічні та клінічні дані і зразки крові пацієнтів, а також враховували інформацію про членів їхніх сім'ї з позитивним результатом тесту. Середній вік випробовуваних становив 46 років, 51% - жінки, 44% мали супутні захворювання (найпоширенішими були астма, гіпертонія, хронічні хвороби серця та імунодепресивні стани).

У 272 пацієнтів під час гострої фази інфекції найчастіше фіксували стомлюваність (90%), кашель (71%), головний біль (64%), міалгію (58%) і задишку (55%), тільки у 21% спостерігалася лихоманка. Хворі, яким потрібна була госпіталізація, зазвичай були старше, ніж ті, хто перехворів вдома. До того ж вони мали більш високий індекс маси тіла і більше супутніх захворювань.

Також читайте: Всі вакцини від COVID-19, що використовуються в Україні, ефективні проти штаму "дельта", - МОЗ

У 60% учасників дослідження (189 осіб) виявили стійкі ознаки COVID-19: найбільш часто скаржилися на стомлюваність (37%), труднощі з концентрацією уваги (26%), втрату нюху або смакових якостей (25%), проблеми з пам'яттю (24 %) і задишку (21%). Більшість ознак хвороби зустрічалися тим частіше, чим старший був пацієнт, однак аносмію виявили в основному у людей молодше 46 років.

Тридцять дев'ять відсотків добровольців - діти і підлітки до 15 років - майже зовсім не мали симптомів через півроку (13%), тоді як 52% (32 з 61) молодих людей ​​віком 16-30 років, які переносили COVID-19 вдома (перебіг хвороби у них був легкого або середнього ступеня тяжкості), відзначали стійкі ознаки інфекції (у 11% діагностували навіть порушення пам'яті).

"Рівень захисних антитіл досягає плато приблизно через один-два місяці після зараження, забезпечуючи загальний маркер сили імунної відповіді. Титри IgG, специфічних до S-білку SARS-CoV-2, і титри мікронейтралізующіх антитіл, виявлені через два місяці, виявилися значно вище у госпіталізованих пацієнтів, ніж у хворих, ізольованих вдома. Підвищені титри антитіл через два місяці були пов'язані з тяжкістю захворювання, літнім віком та більш високим ІМТ", - цитує вчених Naked Science.