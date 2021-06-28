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Процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим, - Разумков

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Процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим, - Разумков
Історичний процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час урочистого засідання парламенту, присвяченого 25-річчю ухвалення Конституції України в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні реформа децентралізації поки що не завершена. Щоб довести її до логічного кінця і реалізувати в повному обсязі, нам необхідно буде внести зміни до Конституції. Це буде непростий, але історичний процес", - сказав Разумков.

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За його словами, внесення змін до Основного закону в частині децентралізації дасть змогу місцевим органам влади отримати більше повноважень і більше відповідальності для розвитку своїх регіонів.

Разумков зазначив, що вдосконалення та модернізація Конституції залишаються актуальними для парламенту, відзначивши при цьому, що будь-які зміни до Конституції мають бути "обережними та обдуманими".

"Тому що будь-яка, навіть маленька помилка може призвести до глобальних наслідків, іноді катастрофічних", - підсумував Разумков.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Диды Выпивали
    будет непростым ??? А что для вас даунов "просто", если уровень 3 дня Трускавецкого курорта.
  • Amber
    95- й квартал пополнился новыми - старими , бородатыми лицами 😂
  • саша паламарчук
    Посміховисько, а не урочисте засідання Верховної Ради...

    Поруч з головою СБУ Бакановим сидить співголова Партії Регіонів Януковича Володимир Рибак, який голосував за диктаторські закони.

    Степан Хмара і Віктор Шишкін, які топили за Зе так, що дим йшов, прийшли у футболках "Зе - вбивця Конституції". Видайте їм ще одну футболку з написом "Зробили себе разом" і спитайте у Хмари: "Скільки аеропортів і вокзалів він взяв під контроль, щоб Порошенко не втік з країни?"

    Олександр Мороз, який назвав антикорупційні органи основним джерелом корупції і висказався проти ринку землі. Видайте йому краплі від зовнішнього управління і спитайте: "Скільки у нього земельних ділянок?"

    Прикро, що деякі люди, які дотичні до історичної події, прийняття Конституції, перетворились на таке, навіть не знаю, як толерантно назвати...
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