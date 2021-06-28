Процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим, - Разумков
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час урочистого засідання парламенту, присвяченого 25-річчю ухвалення Конституції України в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні реформа децентралізації поки що не завершена. Щоб довести її до логічного кінця і реалізувати в повному обсязі, нам необхідно буде внести зміни до Конституції. Це буде непростий, але історичний процес", - сказав Разумков.
За його словами, внесення змін до Основного закону в частині децентралізації дасть змогу місцевим органам влади отримати більше повноважень і більше відповідальності для розвитку своїх регіонів.
Разумков зазначив, що вдосконалення та модернізація Конституції залишаються актуальними для парламенту, відзначивши при цьому, що будь-які зміни до Конституції мають бути "обережними та обдуманими".
"Тому що будь-яка, навіть маленька помилка може призвести до глобальних наслідків, іноді катастрофічних", - підсумував Разумков.