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Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту

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У міжнародному аеропорту "Харків" прикордонники затримали 32-річного громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу "Харків - Анталія" на громадянина РФ спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

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Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту 01

Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукуються за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.

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Злочинця негайно передали Нацполіції. Також поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Сколько ещё будут боятся ввести ПОЛНОЦЕННЫЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ ??????
  • Valery Greff
    Не свисти.
    Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту - Цензор.НЕТ 5164
    Багіров Ільгар Салехович («Балу»)

    Дата та місце народження: 12 травня 1970 р., м. Баку, Азербайджан.

    Дата та місце загибелі: 30 вересня 2014 р., смт Центральний, Перевальський район, Луганська область.

    Звання: Капітан.

    Посада: Заступник командира роти з виховної роботи.

    Підрозділ: 11-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь".

    Обставини загибелі: Загинув 30 вересня 2014 р. під час проведення розвідки в районі смт Центральний, Перевальський район, Луганська область. Підірвав ручною гранатою себе та ворогів, які його оточили і намагалися взяти у полон. Разом з Ільгаром загинув старшина О. Вахнюк.

    Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.

    Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область
  • Shu Shu
    ЗеБаканов уже отпустил с ссылкой "судебный прецедент"?
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