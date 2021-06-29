У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Акція представників малого бізнесу почалася на Майдані Незалежності в центрі Києва. Вимога акції: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори з символікою SaveФОП.
Крім того, учасники протесту принесли труну, похоронні вінки і траурні стрічки.
При спробі мітингувальників пройти до будівлі Кабміну, Офісу президента, Комітету Верховної Ради і до самої Верховній Раді між ними та правоохоронцями кілька разів виникали бійки.
Зараз мітингувальники йдуть від Офісу президента до будівлі Верховної Ради, а потім планують повернутися колоною на Майдан Незалежності.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.