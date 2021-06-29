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У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві відбувається акція підприємців "Похорон мікробізнесу". ФОПи вимагають від Верховної Ради прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акція представників малого бізнесу почалася на Майдані Незалежності в центрі Києва. Вимога акції: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори з символікою SaveФОП.

Крім того, учасники протесту принесли труну, похоронні вінки і траурні стрічки.

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При спробі мітингувальників пройти до будівлі Кабміну, Офісу президента, Комітету Верховної Ради і до самої Верховній Раді між ними та правоохоронцями кілька разів виникали бійки.

Зараз мітингувальники йдуть від Офісу президента до будівлі Верховної Ради, а потім планують повернутися колоною на Майдан Незалежності.

У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 01
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 02
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 03
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 04
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 05
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 06
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 07
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 08
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 09
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 10
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 11
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 12
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 13
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 14
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 15
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 16
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 17
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 18
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 19
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 20
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 21
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 22
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 23
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 24
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 25
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 26
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 27
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 28
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 29
У Києві протестують ФОПи: між мітингувальниками і правоохоронцями відбулися бійки 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Это те, что в 2019 "паприколу", "хотьпаржом" и "хуженибудит"?
  • Гарик Шамсутдинов
    В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки - Цензор.НЕТ 1906
  • Valery Greff
    У них уже есть лозунг:

    В Киеве протестуют ФОПы: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки - Цензор.НЕТ 8484
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