ЄС може прискорити взаємне визнання українських "ковідних" сертифікатів, - Мінцифри
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час виступу на першому дні IТ-тижня Європейської Бізнес Асоціації.
"Що стосується "ковідних" сертифікатів, Європейський Союз рухається трохи швидше, ніж зазвичай, тому це ще, безумовно, актуальна тема в світовому масштабі", - заявив Вискуб.
Він зазначив, що на "ковідних" сертифікатах, які будуть запроваджені в Україні з 1 липня, буде використовуватися електронний підпис, який також повинен визнати Євросоюз. За словами Вискуба, у відомстві очікують, що восени почнеться політичний процес взаємного визнання е-підписів між Україною та деякими країнами ЄС.
Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що з 1 липня в Україні планують ввести електронні сертифікати вакцинації від коронавірусу з інформацією про те, що людина вакцинована і коли. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним, його додадуть в додаток "Дія".