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ЄС може прискорити взаємне визнання українських "ковідних" сертифікатів, - Мінцифри

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ЄС може прискорити взаємне визнання українських "ковідних" сертифікатів, - Мінцифри
У Міністерстві цифрової трансформації України очікують, що Україна і Європейський Союз можуть прискорити процес взаємного визнання "ковідних" сертифікатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час виступу на першому дні IТ-тижня Європейської Бізнес Асоціації.

"Що стосується "ковідних" сертифікатів, Європейський Союз рухається трохи швидше, ніж зазвичай, тому це ще, безумовно, актуальна тема в світовому масштабі", - заявив Вискуб.

Він зазначив, що на "ковідних" сертифікатах, які будуть запроваджені в Україні з 1 липня, буде використовуватися електронний підпис, який також повинен визнати Євросоюз. За словами Вискуба, у відомстві очікують, що восени почнеться політичний процес взаємного визнання е-підписів між Україною та деякими країнами ЄС.

Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що з 1 липня в Україні планують ввести електронні сертифікати вакцинації від коронавірусу з інформацією про те, що людина вакцинована і коли. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним, його додадуть в додаток "Дія".

Читайте: COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - директор ЦГЗ Родина

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Цитата дня: "У Зеленского третий день в кабинете не работает кондиционер. И главное не то, что его в кабинете второй день нет. Главное то, что никому нет дела, что в кабинете Зеленского не работает кондиционер."
  • user009
    и не только до конца лета, учитывая, что и ковишит, и синовак не входят в список разрешенных в ес. И не факт, что войдут.
  • Alexander Savely
    дедукция: евросоюз может и не признать "украинские COVID-сертификаты" до конца лета..
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