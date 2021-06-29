Філатов: "Я не збираюся і не збирався балотуватися в президенти"

Після численних публікацій в ЗМІ про нібито намір Бориса Філатова йти в президенти технічним кандидатом від Володимира Зеленського проти Віталія Кличка, мер Дніпра спростував цю інформацію.

"Я не збираюся і не збирався балотуватися в президенти", - заявив Філатов, вказавши на недостовірність даних так званих аналітиків, на яких посилалися в публікаціях на цю тему, передає Цензор.НЕТ.

Філатов підкреслив, що участь в президентських перегонах йому не цікава, назвавши себе послідовним прихильником розширення прав місцевого самоврядування.

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"Моє завдання при всіх органах влади і всіх режимах досягти саме цього, а не втручатися у справи центральної влади. У мене виходить моя робота (міського голови Дніпра. - Ред.). Мені досить того, що у мене є. Плюс я хочу розвивати нашу партію "Пропозиція", яка об'єднала правильних і порядних людей", - написав мер Дніпра на своїй сторінці в фейсбуці.

Також, на думку Філатова, така недостовірна інформаційна кампанія - спосіб провокації "політичних інтересантів".



