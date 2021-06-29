Колишньому голові і секретарю ДВК на Луганщині повідомлено про підозру у фальсифікації виборчої документації, - поліція

Встановлено, що під час виборів селищного голови Старобільського району Луганської області в період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року ці фірми здійснили фальсифікацію і знищення виборчої документації.

Про це цьому Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Так, під час проведення місцевих виборів, на той час голова та секретар однієї з дільничних виборчих комісій внесли до протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці завідомо неправдиві відомості про кількість голосів виборців, поданих на користь одного з кандидатів на посаду селищного голови.

Заходи з викриття протиправної діяльності голови та секретаря дільничної виборчої комісії проводилися співробітниками Слідчого управління та сектору захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції в Луганській області за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Колишньому голові та секретарю однієї з дільничних виборчих комісій слідчі повідомили про підозру за ст. 158-3 Кримінального кодексу України (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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