Комітет ВР не може дійти згоди щодо президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК, - "слуга народу" Костін

Законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), внесений президентом Володимиром Зеленським у ВР як невідкладний, досі розглядається профільним комітетом.

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів народний депутат фракції "Слуга народу", глава комітету з питань правової політики Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що деякі народні депутати не підтримують документ і гальмують його розгляд.

"Я особисто повністю підтримую законопроєкт президента. Але, перш ніж описувати ситуацію в комітеті, скажу, що ми весь цей час дуже терпляче чекали адекватної справедливої реакції Вищої ради правосуддя на оприлюднені факти й матеріали щодо конкретних суддів цього суду. Це нереагування бентежить і тільки підтверджує, наскільки серйозні в нас проблеми в судовій гілці влади. Тому я згоден із президентом, що в ситуації, яка склалася, іншого рішення бути не може. Однак у комітеті я не сам. Тим більше що у віданні нашого комітету перебувають питання конституційності, і кожен законопроєкт на стадії попереднього розгляду ми скануємо на її дотримання. І це аж ніяк не формальна процедура. Тому приказка "два юристи - три думки" тут саме до речі", - розповів нардеп.

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За словами глави комітету, за внесення законопроєкту про ліквідацію ОАСК на порядок денний проголосували 9 із 17 присутніх на комітеті (загалом 22 члени).

"Причому голосували тільки члени нашої фракції, решта - активно опиралися. Причини такої позиції кожного окремого народного депутата або фракції можуть бути дуже різні. Ви говорите про можливий вплив якихось сил, я не маю фактів, тому не можу це оцінювати й коментувати. Але кожен із членів комітету аргументував свою позицію. Засідання проводилося онлайн, і, послухавши його, можна дізнатися, хто як голосував, та зрозуміти, як непросто ухвалюються колегіальні рішення", - зазначив нардеп.

За його словами, також депутати поставили "цілком слушне запитання": а не чи ускладнить ліквідація ОАСК доступ громадянам до правосуддя? За даними голови комітету, зараз в ОАСК 48 суддів, які розглядають приблизно 30 тисяч справ. Усе це мають передати в Окружний адміністративний суд Київської області (до створення іншого адмінсуду Києва), де 10 тисяч справ розглядають 22 судді.

"Понад те, щоб створити новий суд, потрібно ухвалити закон про ВККС, про який ми з вами говорили. Бо тільки ця комісія може проводити конкурсний відбір у новий суд. І якщо навіть ми оперативно ухвалюємо закон, створюємо конкурсну комісію відбору ВКСС - на це піде шість-вісім місяців. Тобто з найкращим розкладом, новий суд ми отримаємо не раніше наступного літа. І знову обласний адмінсуд муситиме передати новому суду справи ОАСК, які вже почав слухати заново. Для того, щоб новий суд утретє зайшов у слухання. Це про доступ громадян до правосуддя. Ми не можемо ухвалювати таких рішень, не проаналізувавши всіх ризиків, які реально є. Вгадуючи ваше запитання, уточню, що казав депутатам: доступ до правосуддя - це не про те, як зайти до суду й подати позовну заяву. Це про справедливе рішення суду. І саме таку мету ставить президент у своєму законопроєкті. Для того щоб цей законопроєкт просунути далі, нам необхідно закінчити внутрішню дискусію в комітеті і домогтися того, щоб комітет його підтримав", - наголосив Костін.

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Нагадаємо, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.