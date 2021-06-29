"Слуга народу" Костін про судову реформу: Завтра правовий комітет ВР починає підготовку до другого читання законопроєкту про ВРП

Завтра комітет ВР з питань правової політики почне готувати до другого читання законопроєкт щодо реформи Вищої ради правосуддя.

Про це в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат "Слуги народу", глава комітету Андрій Костін, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Однак, парламентарій не уточнив, коли документ може бути внесений на голосування в сесійній залі, зазначивши, що це станеться, коли буде завершено розгляд законопроєкту в комітеті.

Також читайте: Шабунін про ухвалення закону, що поновлює роботу ВККС: "Залишилося "не загубити" визначальний голос міжнародних експертів"

"Я не хочу давати прогнози. Давайте закінчимо роботу, тоді будемо прогнозувати", - підкреслив нардеп.