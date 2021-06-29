"Слуга народу" Костін про судову реформу: Завтра правовий комітет ВР починає підготовку до другого читання законопроєкту про ВРП
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Завтра комітет ВР з питань правової політики почне готувати до другого читання законопроєкт щодо реформи Вищої ради правосуддя.
Про це в інтерв'ю журналістам в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат "Слуги народу", глава комітету Андрій Костін, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Однак, парламентарій не уточнив, коли документ може бути внесений на голосування в сесійній залі, зазначивши, що це станеться, коли буде завершено розгляд законопроєкту в комітеті.
"Я не хочу давати прогнози. Давайте закінчимо роботу, тоді будемо прогнозувати", - підкреслив нардеп.