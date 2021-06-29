Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за брехню у деклараціях із пропозиціями Зеленського

Верховна рада ухвалила законопроєкт №4651 про посилення відповідальності за брехню в деклараціях з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Раніше глава держави ветував цей документ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За документ проголосували 315 парламентаріїв.

Цей проєкт закону посилює відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях, зокрема повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке було скасовано рішенням Конституційного Суду в жовтні 2020 року, що негативно вплинуло на антикорупційну інфраструктуру Украіни

Згідно з президентським законопроєктом, за умисне помилкове декларування чиновника можуть покарати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років, якщо розбіжності з реальними доходами складуть від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Якщо розбіжності - понад 4,5 млн грн, правопорушнику також загрожуватиме позбавлення волі на строк до двох років. Водночас за умисне неподання декларації законопроєкт передбачає, на додаток до штрафів і громадських робіт, покарання у вигляді ув'язнення до двох років.

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Як повідомлялося, Венеціанська комісія позитивно оцінила цю законодавчу ініціативу президента. Позитивний відгук отримали й інші нововведення в законопроєкті.

Зокрема, включення декларування недостовірної інформації до переліку корупційних правопорушень, а також уточнення переліку осіб, які можуть нести відповідальність за ці правопорушення, що дозволить забезпечити відповідальність для осіб, які вже не обіймають посад, але, згідно із законом, подають декларації після припинення повноважень. Також фахівці позитивно оцінили збільшення термінів давності по окремим правопорушень до трьох років внаслідок посилення покарання.