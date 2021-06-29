Управління бюджетом Закарпаття віддали родичу Медведчука, - Береза

В облраді Закарпаття партія "Слуга народу" створила більшість з ОПЗЖ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомив екснардеп Борислав Береза.

"Як всім відомо куратором області зробили Миколу Тищенка. ... До цього Коля ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв‘ю. Хоча, яка різниця? Да, пане президенте? Досі в області в коаліції були "Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Батьківщина". Тоді головою ради зробили генерала-губернатора від "Слуги народу" Олексія Петрова. Чекіста із 27-річним стажем. А потім йому на підсилення з ОП відправили Тищенка. І почалося. Зараз той самий Петров разом із Тищенком вирішили деребанити область із новими хлопцями. Вирішили, що треба з найкращими для них - з ОПЗЖ. Тому, що Медведчук зараз на гачку і буде співпрацювати з Банковою. І Слуги віддали їм найголовніше - дали керувати бюджетом Закарпаття. Кому саме? Родичу Медведчука такому собі Івану Чубирку", - зазначив Береза.

За словами екснардепа, більшість створили з тими, кого президент називає ворогами України.

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"Однією рукою санкцію накладає, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із Слугами бере та дає їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської облради Олексій Петров. "Добро" на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс, якщо не знайти чим мотивовані Слуги. А питання в розподілі бабла. Це ще не все", - пояснив Береза.

Екснардеп зазначив, що Закарпаття, крім політичної партії "Слуга народу", відтепер представлятимуть "Опозиційна платформа - За життя", "Команда Андрія Балоги", "За майбутнє", "КМКС "Партія угорців України".

"Ще одна ягідка на торті це, то що лідер цих угорців в розшуку по лінії СБУ і переховується закордоном. В нову коаліцію "слуг" увійшла вам невідома Ілдика Орос ("КМКС"). Колишня ректорка Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II. На мітингу в Будапешті заявила, що угорців в Україні утискають фашистськими методами, за що була на допиті в СБУ. А ще вона соратниця такого собі "кримінального" В.Брензовича та є одним із провідників інтересів офіційного Будапешта на Закарпатті. І фактично працює проти інтересів України. Але це не засмучює Зеленського та Тищенка. Бо вони не знали, що я займуся цією історією. Я вже не кажу, що голосування було в порушення регламенту - з голосу депутата від "ОПЗЖ" Віктора Русина на прізвисько "Антибіотик", без обговорення в комісіях", - підкреслив Береза.

За словами екснардепа Русин в 2004 році керував міліцією Закарпаття.

"Тож у вас не буде запитань, чому людину с таким досвідом використовує Банкова. Тим більше, що він активний антимайданівець і колишній силовик. А це те, що зараз щиро шанують в ОП. Хоча розпил бабла там поважають більше. Вчора в області провели спецоперацію і виявили розкрадання на "Великому крадівництві". Мали збудувати приймальне відділення для хворих на COVID-19, але частину грошей вкрали. Те, що це приведе до нових можливих смертей нікого з цих корупционерів не хвилює, бо вони цинічні та зухвалі. Що ж - в області ще багато об‘єктів будується. І певно, ОПЗЖ рулити бюджетом Закарпаття взяли для того, аби ті навчили Слуг правильно красти і розповіли, як більше не попадатись", - підсумував Береза.