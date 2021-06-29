ICAO продовжила до вересня розслідування щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в заяві Міністерства комунікацій і транспорту Литви.
28 червня Рада ІКАО заявила, що інформації, отриманої від сторін і організацій, поки недостатньо, щоб визначити всі обставини і конкретну послідовність подій і відповісти на будь-які запитання, які можуть виникнути.
Зазначається, що Білорусь надала слідству великий обсяг інформації російською мовою. Цю інформацію треба перекласти.
Також було підкреслено, що для завершення розслідування щодо встановлення фактів все ще необхідна додаткова інформація від країн та організацій. Тому подальшу співпрацю з країнами і організаціями, які беруть участь у розслідуванні цього інциденту, буде продовжено з метою отримання необхідної інформації для завершення розслідування.
"Ми одні ставили багато запитань слідчим. Часу було мало, а обсяг інформації великий. Зазвичай такі розслідування вимагають часу. Тому не дивно, що в інтересах якості та об'єктивності термін проведення цього розслідування також було продовжено, що цілком зрозуміло", - сказав міністр транспорту і комунікацій Литви Маріус Скуодіс.
За його словами, Міністерство не даватиме подальших коментарів із приводу проміжного звіту, оскільки для проведення розслідування була створена група слідчих ІСАО.
Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.