"СБУ бігає по кандидатах на керівника САП, пропонуючи голоси ОПешних членів комісії в обмін на лояльність після перемоги", - Шабунін

Офіс Президента планує протягнути "сірих конячок" в конкурс на посаду глави САП.

Про це в фейсбуці повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ бігає по кандидатах на керівника САП, пропонуючи голоси ОПешних членів комісії в обмін на лояльність після перемоги. Міжнародники викидають з конкурсу більшість залежних кандидатів, тож в ОП змушені домовлятися з "сірими конячками". Вже на сьогоднішньому засіданні комісії побачимо, кого з кандидатів завербував фанклуб Кіркорова під назвою "СБУ".

Для Татарівських членів комісії, критично важливо тягнути "сірих конячок" з високими балами за тести. Це спрощує домальовування їм балів на пізніших етапах. Татарівські члени Ради такі, пробачте, недалекі, що їх спроби тягнути кандидатів просто очевидні", - підсумував Шабунін.

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