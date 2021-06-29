Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу зі спортивної ходьби

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) заявила про скасовування проведення командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби 2022 року в Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Всесвітня рада з легкої атлетики погодилася перенести командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2022 року, спочатку запланований в Мінську", - зазначено у повідомленні

Наразі World Athletics веде переговори з альтернативними містами-організаторами цього заходу і планує оголосити нове місце проведення до наступного засідання ради (28-29 липня).

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В організації пояснили, що таке рішення було висунуто за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом за ризиками, в якому підкреслюється невизначеність в дипломатичних відносинах і обмеження на міжнародні поїздки до Білорусі.

Раніше командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби 2020 року був перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.