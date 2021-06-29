Рада скасувала переатестацію моряків
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Верховна Рада прийняла проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 333 народні депутати.
Цей закон пропонує прибрати вимогу обов'язкової періодичної переатестації для моряків.
У пояснювальній записці зазначається, що переважна більшість моряків мають підтверджений стаж роботи на суднах і сучасні знання та практичні навички, але при цьому змушені в обов'язковому порядку складати іспити в державних кваліфікаційних комісіях, "безпідставно витрачаючи при цьому кошти і час своєї відпустки між рейсами".