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Рада скасувала переатестацію моряків

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Рада скасувала переатестацію моряків
Верховна Рада прийняла проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 333 народні депутати.

Цей закон пропонує прибрати вимогу обов'язкової періодичної переатестації для моряків.

У пояснювальній записці зазначається, що переважна більшість моряків мають підтверджений стаж роботи на суднах і сучасні знання та практичні навички, але при цьому змушені в обов'язковому порядку складати іспити в державних кваліфікаційних комісіях, "безпідставно витрачаючи при цьому кошти і час своєї відпустки між рейсами".

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Vladimir Soukhov
    Давно надо было это сделать. Поводов содрать деньги с моряков у наших чиновников остаётся более чем достаточно.
  • captain2015
    Переаттестация должна проводиться каждые 5 лет с прохождением соответствующих курсов повышения квалификации. Помимо Кодекса торгового мореплавания это регламентировано целым рядом международных конвенций в сфере торгового мореплавания( STCW, SOLAS и другие). Конвенции подписаны в том числе и Украиной. Так что с правовой точки зрения это как если бы председатель колхоза отменил Конституцию. Удивляет другое: неужели в Раде не нашлось ни одного человека, который разбирается в данном вопросе ? Или хотя бы не проконсультировался со специалистами в этом вопросе? Полнейший дилентатизм и правовая безграмотность. И эти люди пишут для нас законы (((
  • valeriys72
    Что предполагает закон
    Закон определяет условия, при которых диплом можно подтвердить без экзаменов:

    пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;
    наличие действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке, необходимой для диплома, который подтверждается;
    наличие подтвержденного морской администрацией стажа работы на судах или успешного окончания одобренного курса, или курсов подготовки, или завершения подтвержденного стажа работы на судне с выполнением функций, соответствующих имеющемуся диплому, в течение определенного срока на определенных должностях.
    Повторное подтверждение диплома для работы на танкерах будет осуществляться в случае:

    наличия стажа работы на судне;
    успешного окончания одобренного учебного курса или курсов
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