Рада скасувала переатестацію моряків

Верховна Рада прийняла проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 333 народні депутати.

Цей закон пропонує прибрати вимогу обов'язкової періодичної переатестації для моряків.

У пояснювальній записці зазначається, що переважна більшість моряків мають підтверджений стаж роботи на суднах і сучасні знання та практичні навички, але при цьому змушені в обов'язковому порядку складати іспити в державних кваліфікаційних комісіях, "безпідставно витрачаючи при цьому кошти і час своєї відпустки між рейсами".

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