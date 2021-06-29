Середня зарплата в Україні в травні становила 13,5 тис. грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в травні 2021 року порівняно з травнем-2020 збільшилася на 16,8%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у травні 2021 року порівняно з квітнем скоротилася на 0,3%, а в річному вимірі виросла - на 28,1%, становивши 13 499 грн, що вище в 2,3 раза рівня мінімальної зарплати (6000 грн).

Відомство уточнює, що в квітні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 13 543 грн, в березні - 13 612 грн, в лютому - 12 549 грн, в січні - 12 337 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці витрачають на їжу та комунальні платежі майже 60% доходів, - Держстат

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у травні поточного року в порівнянні з травнем 2020-го спостерігалося у Тернопільській (на 35,9%), Волинській (на 34,6%), Хмельницькій (на 32,9%), Черкаській (на 32,6%), Львівській (на 31,5%), Вінницькій (на 30,2%), Харківській (на 29,8%), Івано-Франківській (на 29,6%), Київській ( на 29,3%) і Херсонській (на 29,2%) областях.

Найвищий рівень зарплат в минулому місяці зафіксовано в Києві - 19 287 грн, найнижчий у Волинській області - 10 890 грн.