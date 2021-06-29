Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій у справі про катастрофу літака МАУ, - Єнін

У справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародні авіалінії України") Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій. Українська сторона наполягає на тому, що компенсації повинні бути вище запропонованих 150 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, рішення погоджуватися чи ні на компенсацію Тегерана в розмірі 150 тисяч доларів буде прийматися кожною потерпілою сім'єю.

"Ми як уряд впевнені, що і сума компенсацій, яка буде узгоджена під час урядових переговорів, буде вище суми, яку в односторонньому порядку або як свою стартову переговорну позицію запропонувала іранська сторона", - зазначив Єнін.

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Він підкреслив, що виплати окремим сім'ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності.

"Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але потерпілі не отримували компенсації, у світовій практиці не існує", - додав Єнін і додав, що не може прогнозувати дату, коли Тегеран виплатить гроші.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".