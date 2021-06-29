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США розраховують на стабільні відносини з РФ, але готові відповісти на безрозсудні або агресивні дії, - Блінкен

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США розраховують на стабільні відносини з РФ, але готові відповісти на безрозсудні або агресивні дії, - Блінкен
США розраховують збудувати стабільні і передбачувані відносини з Росією. Однак, якщо російське керівництво продовжить "поводитися агресивно", то Вашингтон відповість.

Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо Росія буде продовжувати безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо - не з метою конфлікту і не для ескалації, а тому, що ми будемо захищати наші інтереси і цінності", - сказав він.

Як приклади агресивної поведінки Росії Блінкен згадав скоєні російськими хакерами кібератаки проти американських компаній і спробу отруїти російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    "Однако, если российское руководство продолжит "вести себя агрессивно", то Вашингтон ответит."
    _Пустомели! Уже как минимум 13 лет продолжает. А может быть и с 11 сентября 2001...
  • Colt
    Если с Трампом было "неплохо", то это к Юрию Табаху.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Так-таки Московии придётся ещё раз терпеть эмбарго и ну и вместо СВИФТА пользоваться почтовыми голубями, ездовыми собаками, оленями, верблюдами. Распространится кредитование "под документы в пути".
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