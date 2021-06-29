"Будь-яка країна має право заходити в міжнародні води" - представник 6-го флоту ВМС США Гант про навчання Sea Breeze -2021

Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які почалися 28 червня, проходитимуть в міжнародних водах Чорного моря, тому учасники мають право там тренуватися.

Так капітан першого рангу, заступник командира 65-ї оперативної групи 6-го флоту ВМС США Кайл Гант прокоментував Радіо Свобода недавні заклики Росії до США не брати участі в навчаннях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці навчання готувалися завчасно. Вони відбуваються в міжнародних водах. Будь-яка країна має право заходити в міжнародні води. Це стосується цих навчань також", − сказав він.

Водночас, заступник командира Гант відмовився коментувати тему ймовірного обстрілу британського есмінця HMS Defender Росією.

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"Всі коментарі щодо подій, що відбуваються із Військово-морськими силами Великої Британії, прошу ставити їхньому керівництву або Міністерству оборони Великої Британії. Військово-морські сили Великої Британії залишаються послідовним, дуже надійним партнером для Військово-морських сил США, наших партнерів та Європи. Ми з нетерпінням очікуємо продовження співпраці з британською стороною в рамках "Сі Бриз-2021", − наголосив Гант.

Капітан Гант додав, що "Сі Бриз-2021" та подальше партнерство дозволять посилити потужності Військово-морських Сил України. Він зауважив, що "дуже вражений можливостями, і з нетерпінням очікує на подальшу розбудову зв’язків із українськими силами".