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5-річна дитина загинула в трансформаторній будці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

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5-річна дитина загинула в трансформаторній будці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО
В Ізмаїлі Одеської області 5-річний хлопчик загинув у трансформаторній будці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

"Під час відпочинку з батьком біля озера в одному з сіл району дитина полізла в трансформаторну будку і зазнала несумісного з життям ураження струмом", - говориться в повідомленні.

В ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть, чому об’єкт, що становить небезпеку для людей, не був на замку, а маленький хлопчик – під наглядом дорослих.

5-річна дитина загинула в трансформаторній будці на Одещині, - Нацполіція 01

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Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок", ч.1 ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), та ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    який жах... бiдне дитя
  • Николай Морозов 5bd628b6
    Соболезнования родителям.
  • Николай Морозов 5bd628b6
    Не думаю, что замок не повесили умышленно. Часто при авариях местные "Кулибины" лазят в подстанции до приезда аварийной бригады. Замок тупо сбивают.
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