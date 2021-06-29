Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний, - "слуга народу" Васильковський про затримання в Одесі

Нардеп "Слуги народу" Ігор Васильковський прокоментував інформацію про можливе п'яне водіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Васильковський написав у фейсбуці.

"Щодо ситуації із зупинкою мого автомобіля патрульними вчора в Одесі. Хочу перепросити за свою поведінку, якщо вона образила працівників поліції чи інших громадян. Справді, я повівся емоційно та відреагував занадто бурхливо, за що прошу вибачення.

Вважаю цей інцидент помилкою. Звинувачення стосовно керування автомобілем у стані сп‘яніння не є обґрунтованими. Напевно, через мою емоційну реакцію правоохоронці зробили такий висновок", - пише він.

"Я послідовно відстоюю позицію, що закон – один для всіх. Тож гарантую, що після передачі матеріалів справи до суду виконаю його рішення у повному обсязі та суворо за законом. Бо перед ним усі рівні, незалежно від професії чи інших соціальних атрибутів.

Аби фінально прояснити ситуацію, я пройшов ретельне обстеження на алкоголь та наркотики. Результати тесту будуть за два тижні, про що додатково вас проінформую", - пообіцяв депутат..

Раніше Васильковський повідомив, що в ЗМІ поширюється новина про те, що його спіймали п'яним за кермом.

"Опоненти вкотре користуються будь-якою можливістю розповсюдити брехню. Так, дійсно, вчора мій автомобіль зупинили. Проте я не перебував у стані алкогольного сп’яніння", - написав нардеп.

Раніше за інформацією ЗМІ нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в управлінні транспортним засобом в стані сп'яніння.