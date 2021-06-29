Новини

ВР зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України

5 69723
ВР зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України
Верховна Рада зробила перший крок щодо збільшення чисельності Збройних Сил України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема народні депутати проголосували за основу законопроєкт про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" про збільшення чисельності Збройних сил України в зв'язку з прийняттям закону "Про основи національного спротиву".

За таке рішення - 320 парламентаріїв.

Вони також скоротили терміни підготовки документа до другого читання.

Читайте також: Рада схвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про національний спротив

Перед голосуванням міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи з парламентської трибуни, розповів, що законопроєктом передбачається збільшення ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців.

"Таким чином після ухвалення законопроєкту чисельність ЗСУ не перевищуватиме 261 тисячу осіб", - зазначив він.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Igor V 184bb5c7
    я так понимаю, 1 млрд задолженности перед ВСУ, зеленые рагули из кабмина уже заплатили армии?!!
  • Gennadiy Golitsin
    нам бы к увеличению численности солдат,увеличить бы количество современного вооружения и уменьшить коррупцию при оборонных заказах.А козырем к качественному преобразованию армии было бы изъятие из армии идиотов и трусов из командного состава.
  • Николай Морозов 5bd628b6
    Неужели уклонист зеленский решил таки отдать долг Родине?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини