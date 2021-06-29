ВР зробила перший крок до збільшення чисельності Збройних Сил України
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Верховна Рада зробила перший крок щодо збільшення чисельності Збройних Сил України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема народні депутати проголосували за основу законопроєкт про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" про збільшення чисельності Збройних сил України в зв'язку з прийняттям закону "Про основи національного спротиву".
За таке рішення - 320 парламентаріїв.
Вони також скоротили терміни підготовки документа до другого читання.
Перед голосуванням міністр оборони України Андрій Таран, виступаючи з парламентської трибуни, розповів, що законопроєктом передбачається збільшення ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців.
"Таким чином після ухвалення законопроєкту чисельність ЗСУ не перевищуватиме 261 тисячу осіб", - зазначив він.