Гравець збірної Швеції Свенссон: Тікати з Криму мене змусили росіяни

Єдиний шведський гравець, який коли-небудь грав у чемпіонатах України, Густав Свенссон заявив, що в 2014-му він був змушений тікати з Криму через росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це футболіст розповів Göteborg Posten.

Свенссон проходив перегляд у "Дніпрі", київському "Арсеналі" і "Динамо", однак грати він залишився в сімферопольській "Таврії" – за неї швед відіграв півтора року.

"Я пам'ятаю наш передостанній вечір у Криму. Ми вечеряли з друзями. В ресторані була жива музика, грали українські мелодії, але в будинку через дорогу розташувався снайпер. Наступного дня запанував хаос, і я вирішив, що потрібно негайно їхати. Але аеропорт був вже закритий, проте клуб допоміг з автобусом", – говорить Свенссон.

За його словами, під час виїзду з Криму його автобус зупинили російські військові і вони довго перевіряли документи, "тикаючи в обличчя автоматом".

"Тікати мене змусили швидше росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, український народ, футболістів і мій старий клуб", – сказав шведський гравець.

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