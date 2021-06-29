"Рішучим кроком є фундаментальна реформа судової системи України", - Посол ЄС Маасікас про прийняття Радою закону, що поновлює роботу ВККС

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вітає прийняття Верховною Радою закону, що поновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це він повідомив у своєму Twitter у вівторок, 29 червня, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішучим кроком є фундаментальна реформа судової системи України, зроблена сьогодні Верховною Радою. Вітаю прийняття реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, з нетерпінням чекаю остаточного тексту законопроєкту №3711-д відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - написав Маасікас.

Він також додав, що Європейський Союз готовий призначити незалежних експертів для підтримки обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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"Для проведення всеосяжної судової реформи необхідно реформувати і Вищу раду юстиції - відповідний законопроєкт зараз на стадії розробки", - додав Маасікас.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 червня, Верховна Рада прийняла закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Відповідно до закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів. ВККС необхідна для того, щоб заповнити вакансії в судовій системі і завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.