На одну тонну продукції МГЗ припадає 1,5 тонни шкідливих відходів, - експерт

Офіційна оцінка впливу на навколишнє середовище відходів, які формуються в результаті виробничої діяльності Миколаївського глиноземного заводу, фактично відсутня, через що ховається шкода, що вона завдає здоров'ю людей.

Про це заявив голова Асоціації "Експерти по оцінці впливу на навколишнє середовище" Дмитро Мормуль під час круглого столу "Презентація висновків екологічної експертизи наслідків функціонування шламосховища МГЗ", інформує Цензор.НЕТ.

"Місце поховання шламу необхідно винести за сотні кілометрів. Тобто, за великим рахунком, власники повинні побудувати залізницю і влаштовувати поховання червоного шламу взагалі в іншому місці", - заявив еколог.

Він повідомив, що на одну тонну продукції МГЗ виходить 1,5 тонн шламу.

"З точки зору екології завод виробляє відходи. Тобто до нас з-за кордону завозяться мільйони тонн відходів, і вони тут залишаються. Зараз створюється вже третє сховище, але оцінку впливу на навколишнє середовище фактично досі не провели. Хоча без цього приступати до роботи не можна. Якби проводили оцінку, то ще на цьому етапі знайшли б звалище ще радянських часів, яке вже десятиліттями впливає на навколишнє середовище. Але про те, що його знайшли в процесі робіт, мовчали до тих пір, поки екологічна громадськість не звернула увагу", - сказав Мормуль.

Він навів приклад Калуша Івано-Франківської області, де існувало аналогічне звалище радянських часів.

"В результаті найвища захворюваність на рак на Західній Україні - в Калуші. І ця загроза зберігалася до тих пір, поки не знайшли гроші, щоб вивезти ці відходи", - додав експерт.

"Потрібна комплексна незалежна експертиза, комплексна оцінка впливу на навколишнє середовище. Потрібно поставити питання про те, яке це виробництво. Про те, чому воно не вважається небезпечним. Мова не йде про те, щоб закрити виробництво, наше завдання - визначити вплив на навколишнє середовище, і якщо воно виявиться критичним - вжити заходів для ліквідації цього впливу", - резюмував голова Асоціації "Експерти по оцінці впливу на навколишнє середовище".

Нагадаємо, в листопаді 2020 ГО "Стоп шлам" подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного заводу, вимагаючи відшкодувати більше 9,2 млрд гривень морального збитку за шкоду екології.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які можуть становити найбільшу небезпеку для людей.

У травні 2021 суд першої інстанції визнав позов правомірним і присудив жителям Миколаєва 9,21 млрд гривень в якості компенсації. Тепер буде розгляд апеляції, яку збирається подавати МГЗ.