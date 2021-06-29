Новий акцизний збір на "зелену" енергію зупинить перехід до чистої енергетики, - експертка

У разі запровадження акцизного збору на генерацію електроенергії з відновлюваних джерел Україна буде приречена на провал в екологічній політиці, оскільки розвиток підприємств "зеленої" енергетики зупиниться.

Про це заявила президентка Асоціації екологів України Людмила Циганок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Питання в тому, чи цінує наша держава міжнародну репутацію, бо у разі посилення податкового тиску без створення дієвої системи мотивації до зеленої модернізації, країна в принципі приречена на провал в частині сталого розвитку", - зазначила Циганок.

За її словами, уряд не виконує зобов’язання перед виробниками зеленої енергії та зараз абсолютно нелогічно намагається запровадити акцизний збір.

"Як від цього виграє довкілля? Як буде взагалі в нашій державі відбуватися декарбонізація, тобто відмова від традиційної генерації. Якщо ми говоримо, що наша держава обрала екологічний курс, якщо ми справді озеленюємося, то тоді виходить якесь справжнє задзеркалля. Адже з одного боку ми декларуємо справжнє озеленення, з іншого боку не просто не створюються стимули, а створюється величезна кількість перепон до реалізації такої амбітної мети", - пояснила експертка.

Також читайте: Україна віддаляється від ЄС і США через фінансовий тиск на "зелену" енергетику, - Міжнародний інвестиційний центр

При цьому вона зазначила, що, коли країни Європи намагаються перейти на зелену енергію, в Україні не створюється жодних дієвих інструментів щоби це трапилося.

"Доки не переходимо на альтернативні джерела енергії, доти ми будемо говорити про проблеми забрудненого повітря, про зміни клімату", - додала Циганок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.