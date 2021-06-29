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США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС

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США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС
США готові допомогти Україні впроваджувати і реалізовувати закон, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"США вітають ухвалення законопроєкту 3711-д щодо міжпартійної підтримки, щоб відновити ВККС і чекають остаточного тексту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Вітаємо Верховну Раду і керівництво України з важливим кроком на шляху до всеосяжної судової реформи", - сказано в повідомленні.

Також у посольстві побажали якнайшвидшого продовження судової реформи: "Ми з нетерпінням чекаємо першочергового прийняття законопроєкту 5068 про реформування ВРП, щоб доповнити нинішні досягнення. США готові підтримати наших українських партнерів у впровадженні 3711-д і реалізації цієї історичної можливості оновити судову систему України від імені українського народу".

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США готові допомогти Україні відновити судову систему, - посольство вітає ухвалення Радою закону про ВККС 01

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада ухвалила закон про відновлення роботи ВККС.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    якби ви своїм галасування не привели до влади оту вашу зебілну нечисть - і Україна нині мала би суттєву підтримку США. Та й вам же Байден сказав; "робіть реформи, зеленіблді"!
  • Senator S 01a656ec
    Три последних президента США вложили в Украину 7 миллиардов долларов...,а бі Зелемойским не дал и 6 копеек... ,все Украдет Игорь Валерьевич...
  • Senator S 01a656ec
    Не для того Леонид Данилыч строил Олигархат целых 2 каденции,причем при помощи МАВЗОЛЕЙГНОГО быдла...,Кучму сдала Машка ЗаХерова,совсем недавно в Москве на брифинге эта дура сказала дословно...Мы против борьбы с олигархией НА Украине...,конец цитаты...,в Украине...крыса ты тупая не знающая рюсскава наречия...
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