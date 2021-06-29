"Справа Шеремета": Кузьменко продовжили домашній арешт ще на два місяці, у Дугарь залишаються зобов'язання

Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для обвинуваченої у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко і термін дії зобов'язань для іншої обвинуваченої у цій справі - Яни Дугарь.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд постановив: клопотання прокурора - задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко Юлії. Продовжити термін дії зобов'язань обвинуваченій Дугарь Яні", - заявила суддя.

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Наступне засідання у справі призначено на 27 липня на 11:00.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".