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Рада підвищила пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС

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Рада підвищила пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС
Верховна Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 297 народних депутатів. Документ голосували без обговорення.

Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю і не залежать від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.

У документі прописано, що виплати для "чорнобильців", які отримали інвалідність в результаті аварії на ЧАЕС, становитимуть:

  • для першої групи - 16 080 гривень,
  • для другої групи - 12 987 гривень,
  • для третьої групи - 8 917 гривень.

Також депутати доручили голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати закон, оскільки він має набрати сили з 1 липня. За таке рішення - 293 парламентарії.

В Україні на даний момент налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.

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Топ коментарі

  • Dmytro Mazepov
    я там был с 18 мая по 22 июня 1986 года. плюнь в меня - я тебе глаз выбью.
  • Атас Злой
    Я 36 лет проработал на АЭС, работал еще до аварии на ЧАЭС. По специфике работы знаю, какую дозовую нагрузку приняли работники ЧАЭС и жители Припяти. Те кому был годик, сейчас матери и отцы, у которых болеют дети очень специфическими болезнями. Прошу Вас, не надо лезть грязным языком в эту тему. Маленьких инвалидов нет на улицах не потому, что их нет, а потому что они закрыты в стенах дома или больницы. То, что случилось - страшная беда для многих. Научитесь уважать их горе. Да, были и прохиндеи, но их гораздо меньше пострадавших. Пожалуйста, будьте людьми.
  • Андрей Силенко
    Правду ви говорите, всі справжні ліквідатори дійсно вже вмерли, залишилися тільки червонопикі менти, які стояли в оцепленії і побрали всі собі статус ліквідатора.
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