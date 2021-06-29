Рада підвищила пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Верховна Рада ухвалила законопроєкт Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 297 народних депутатів. Документ голосували без обговорення.

Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю і не залежать від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.

У документі прописано, що виплати для "чорнобильців", які отримали інвалідність в результаті аварії на ЧАЕС, становитимуть:

для першої групи - 16 080 гривень,

для другої групи - 12 987 гривень,

для третьої групи - 8 917 гривень.

Також депутати доручили голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати закон, оскільки він має набрати сили з 1 липня. За таке рішення - 293 парламентарії.

В Україні на даний момент налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.

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