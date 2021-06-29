Очікуємо запрошення до Ірану на новий раунд переговорів щодо аварії літака МАУ у вересні, - Єнін

Украіна очікує, що Іран восени запросить на новий раунд переговорів у справі катастрофи рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Після виборів президента цієї країни можна очікувати завершення формування нового іранського уряду десь у другій половині вересня, і від того часу будемо очікувати запрошення нас усіх у Тегеран на новий раунд переговорів", - зазначив Єнін.

Заступник міністра наголосив, що згідно з конвенцією Іран зобов'язаний запросити Міжнародну групу з координації допомоги жертвам рейсу PS752 на переговори для врегулювання цієї суперечки.

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"Адже ми розглядаємо саме переговори як єдиний актуальний на сьогоднішній момент інструмент врегулювання цієї ситуації. Тобто м'яч на стороні Ірану", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".