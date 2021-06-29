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Справа Шеремета: суд вирішив вивчати матеріали прослушки, не розібравшись, чи законно вони отримані

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Справа Шеремета: суд вирішив вивчати матеріали прослушки, не розібравшись, чи законно вони отримані
Судді збираються прослухати сотні годин записів телефонних розмов, в яких, як визнає прокуратура, немає жодного натяку на злочин.

Про це пише у Фейсбуці Леонід Маслов - адвокат, що захищає підозрюваного у вбивстві Шеремета музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно суд присяжних с.Голуб і Ко ухвалив процесуальне рішення досліджувати "прослушку" (НСРД) фігурантів РАНІШЕ, ніж досліджувати законність цієї прослушки", - написав він.

Маслов стверджує, що ці записи не містять інформації про вбивство Павла Шеремета, а їх прослуховування тільки затягне розгляд справи.

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"Нескінченне прослуховування сотень побутових розмов, у яких немає ніякого натяку на злочин (і це визнає прокурор) - це очевидне затягування процесу з боку обвинувачення і суду. Воно демонструє повну неспроможність цих дармоїдів ефективно встановлювати істину. Це відпрацювання завдання "петляти"", - вважає адвокат.

Крім того, самі матеріали, за словами Маслова, були отримані незаконно.

"(На деякі судових дозволів НЕМА ВЗАГАЛІ, а на інші рішення розсекречених ДО передачі справи в суд, а відкриті стороні захисту - ПІСЛЯ) - це вже є грубим порушенням права на справедливий суд. Бо так існує ризик, що незаконно отриманий доказ вплине на думку присяжних", - стверджує захисник.

Справа Шеремета: суд вирішив вивчати матеріали прослушки, не розібравшись, чи законно вони отримані 01
Справа Шеремета: суд вирішив вивчати матеріали прослушки, не розібравшись, чи законно вони отримані 02

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    "Бесконечное прослушивание сотен бытовых разговоров, у которых нет никакого намека на преступление (и это признает прокурор) - это очевидное затягивание процесса со стороны обвинения и суда."
    Смысл этого в том, чтобы держать патриотов на ограничении их свободы подольше, а засранные этим беспределом дупы Зели с Авакяном- посуше.
  • Maxim Ak-Murza
    С такими "доказательствами" вас из любого суда в Штатах погонят сцаными тряпками. Подобные "доказательства" проходят в "судах" ваших братух - дикарей и их шестерок из бульбостана.
  • Олєкса Москаленко 7f040062
    А що в нас законно робиться?
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