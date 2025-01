Слухання у справі України та Нідерландів проти Росії в ЄСПЛ почнуться 24 листопада, - Мін'юст

Початок слухань у справі України та Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) намічено на листопад.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України з посиланням на заступника міністра - уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщини, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання Великої палати ЄСПЛ у справі Ukraine and the Netherlands v. Russia (nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20) призначено на 24 листопада 2021", - сказано в повідомленні.

На сайті ЄСПЛ також з'явилася відповідна публікація.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.