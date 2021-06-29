Новини

68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник

1 40028
68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник
Температура в холодильних камерах підвищувалася упродовж трьох днів, але техніка чомусь не подавала про це жодних сигналів.

Про псування вакцин розповіли на пресконференції представники влади Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

З ладу вийшли нові холодильники, розміщені в будівлі, в яку Департамент здоров'я країни переїхав у 2017 році.

"Вранці 25 червня співробітник Департаменту здоров'я виявив, що в холодильних камерах підвищена температура. Температура підвищувалася з 22 червня. Про це мало прийти повідомлення. Невідомо, чому воно не прийшло", - розповіла заступниця директора Департаменту здоров'я Марі-Анні Хярма.

За попередніми даними, збиток становить 1.15 млн євро. Ця сума може ще зрости.

Для розслідування того, що сталося, буде створено спеціальну комісію.

Нагадаємо, в середині червня Естонія заявила, що подарує Україні 100 тис. доз вакцини від коронавірусу і готова надати ще стільки ж.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • mrSmith
    Скорее всего, из за рукожопой организации процесса вакцинации, в Украине угробили намного больше.
  • Olexandr Chornogorodskij
    ета барига, адназначна!
  • Марк Ролевский
    Ну и шо, бла ? Ну даже если это правда то шо ? Давай с кацапами Эстонию обсирать? Эстония на пост-совковом пространстве Европы это как Швейцария или Люксембург в Западной Европе.
    Кацапы в своих пропагондонских сми раздувают фуйню а "наши" украинские идиоты или "джинсаки" раздувают все это дерьмо по украинским сми.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини