68 тис. доз вакцини, які мали віддати іншим країнам, зіпсувалися в Естонії через зламаний холодильник
Про псування вакцин розповіли на пресконференції представники влади Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
З ладу вийшли нові холодильники, розміщені в будівлі, в яку Департамент здоров'я країни переїхав у 2017 році.
"Вранці 25 червня співробітник Департаменту здоров'я виявив, що в холодильних камерах підвищена температура. Температура підвищувалася з 22 червня. Про це мало прийти повідомлення. Невідомо, чому воно не прийшло", - розповіла заступниця директора Департаменту здоров'я Марі-Анні Хярма.
За попередніми даними, збиток становить 1.15 млн євро. Ця сума може ще зрости.
Для розслідування того, що сталося, буде створено спеціальну комісію.
Нагадаємо, в середині червня Естонія заявила, що подарує Україні 100 тис. доз вакцини від коронавірусу і готова надати ще стільки ж.