Кравчуку зробили операцію на серці, - Арестович
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Перший президент незалежної України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Операція була плановою і пройшла без ускладнень, повідомив представник ТКГ Олексій Арестович.
Поки ж голова української делегації в ТКГ перебуває в лікарняній палаті і відновлюється після операції.
87-річний Кравчук уже не вперше звертається до кардіохірургів. У 2017 році йому робили стентування серця.