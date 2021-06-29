Кравчуку зробили операцію на серці, - Арестович

Перший президент незалежної України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Операція була плановою і пройшла без ускладнень, повідомив представник ТКГ Олексій Арестович.

Поки ж голова української делегації в ТКГ перебуває в лікарняній палаті і відновлюється після операції.

87-річний Кравчук уже не вперше звертається до кардіохірургів. У 2017 році йому робили стентування серця.

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