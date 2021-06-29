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Кравчуку зробили операцію на серці, - Арестович

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Кравчуку зробили операцію на серці, - Арестович
Перший президент незалежної України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Операція була плановою і пройшла без ускладнень, повідомив представник ТКГ Олексій Арестович.

Поки ж голова української делегації в ТКГ перебуває в лікарняній палаті і відновлюється після операції.

87-річний Кравчук уже не вперше звертається до кардіохірургів. У 2017 році йому робили стентування серця.

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "87-летний Кравчук уже не впервые обращается к кардиохирургам. В 2017 году ему делали стентирование сердца."
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    А дед таки не дурак - к кардиохирургам обращается, а не к клоунам. А мог бы и Арестовича попросить в сердце поковыряться, тот вообще языком - на все руки мастер.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Дай Бог ему долголетия и наснаги!
  • Пара Маунт
    Здоров'я першому президенту незалежної України.
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