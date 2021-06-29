НАЗК про покарання за брехню в деклараціях у новому законі: Президент несправедливо зменшив термін позбавлення волі для чиновників

У прийнятому Верховною Радою 29 червня законі недостатньо суворе покарання за недостовірне декларування.

Про це повідомляється в заяві на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у своєму вето президент зменшив термін позбавлення волі за статтею 366-3 до одного року. Законопроєкт, внесений президентом за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 29 грудня 2020 року, передбачав два роки позбавлення волі", - нагадують в НАЗК.

Для всіх інших злочинів і тепер передбачені триваліші терміни - не менше двох років.

"З огляду на те, що відповідно до статей 21, 24 Конституції України усі люди є рівними перед законом, НАЗК вважає, що до публічних службовців не повинні застосовуватися особливі - м'якші - правила відповідальності, ніж до інших громадян", - підкреслюється в повідомленні.

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У відомстві нагадують, що депутати внесли в законопроєкт правки, які могли дозволити нечесним декларантам не вказувати жодних відомостей про майно членів своїх сімей і таким чином ухилятися від декларування власних коштів, але на вимогу, в тому числі НАЗК, президент документ ветував.

"Сьогодні головне, чого вимагає суспільство - це належне покарання для корупціонерів. Ухвалення цього законопроєкту - важливий крок для досягнення цієї мети. Водночас НАЗК залишається на своїй позиції, що позбавлення волі має передбачатися за умисну вказівку недостовірних відомостей у розмірі, починаючи з 1 млн грн (за ухваленим законом - з 4,54 млн грн), а відповідальність бути строгою і відповідати принципам рівності всіх перед законом", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК також зазначили, що застосувати норми закону можна буде тільки до декларацій за 2021 рік. Їх чиновники подаватимуть наступного року.

Нагадаємо, Верховна Рада 29 червня повторно підтримала законопроєкт №4651 про покарання за брехню в деклараціях. З документа прибрали правки, які послаблювали відповідальність за порушення, і через які президент Володимир Зеленський ветував закон.