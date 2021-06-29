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Двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину на Приморському бульварі в Одесі. ВIДЕО

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Двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину на Приморському бульварі в Одесі. ВIДЕО
Вони лупили з пістолета по банеру. Чоловіків затримали.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці близько 7:30 під час чергового патрулювання охоронці КУ "Муніципальна варта" побачили двох чоловіків, які в нетверезому стані вирішили розважитися і постріляти з пістолета біля Дюка", - сказано в повідомленні.

Охоронці зробили їм зауваження і попросили припинити стрілянину, але ті відмовилися. Після цього охорона викликала поліцію і передала їм порушників. На чоловіків склали адміністративний протокол за стрілянину в межах населеного пункту. Тепер доведеться сплатити штраф у сумі від 1700 до 2550 гривень.

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Топ коментарі

  • napalm
    А не могли поліцейські їх застрілити на місці щоб іншим була наука?
  • Атас Злой
    Полиция - герои, рюкзаков - суперспасатель, геращенко - рембо! Правда, пистолет - детский баллончиковый пневмат. Но на видео видно, как злоумышленники отстреливались до последнего баллончика. Срочно для рюкзакова сковать орден, а всем ментам еще пару миллиардов гривен на повышение зарплат из ковидфонда.
  • Evgeny N
    Цікаво: а от якби (гіпотетично) в Україні був закон про зброю, де б було перелічено все дозволене і не дозволене в поводженні з пневматичною, вогнепальною короткоствольною, вогнепальною з довгим стволом і навіть холодною зброєю (звісно, з визначенням типу зброї), то можливо б і такої ситуації не сталося або реакція поліції була б зовсім іншою...
    Хто зна...
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