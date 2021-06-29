Двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину на Приморському бульварі в Одесі. ВIДЕО

Вони лупили з пістолета по банеру. Чоловіків затримали.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці близько 7:30 під час чергового патрулювання охоронці КУ "Муніципальна варта" побачили двох чоловіків, які в нетверезому стані вирішили розважитися і постріляти з пістолета біля Дюка", - сказано в повідомленні.

Охоронці зробили їм зауваження і попросили припинити стрілянину, але ті відмовилися. Після цього охорона викликала поліцію і передала їм порушників. На чоловіків склали адміністративний протокол за стрілянину в межах населеного пункту. Тепер доведеться сплатити штраф у сумі від 1700 до 2550 гривень.