МЗС про вихід Білорусі зі "Східного партнерства": Україна готова сприяти подальшій взаємодії білоруського громадянського суспільства з ЄС

Рішення Білорусі припинити участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство" суперечить інтересам білоруського народу.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" свідчить про неповагу до цінностей демократії, верховенства права і прав людини, на яких засновано "Східне партнерство". Найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичній приналежності до сім'ї європейських народів" , - сказано в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що цей односторонній крок жодним чином не позбавляє білоруський народ його права на зближення з Європейським союзом і співробітництво в рамках "Східного партнерства" на основі європейських цінностей і з метою зміцнення європейської ідеї в нашому регіоні.

Читайте також: ЄС підтримуватиме білоруський народ попри вихід Білорусі із "Східного партнерства", - Боррель

"Україна готова допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів і проєктів "Східного партнерства", а також сприятиме подальшому діалогу і контактам білоруського громадянського суспільства з Європейським союзом. Водночас поточна ситуація в "Східному партнерстві" напередодні його майбутнього саміту свідчить про нагальну потребу переосмислити стратегічні цілі цієї важливої ​​ініціативи ЄС, посилити її геополітичне значення і відкрити європейські перспективи для тих держав-учасниць, які цього хочуть. Це сприятиме розвитку співпраці всіх держав регіону на основі європейських цінностей, укріпить їх стійкість проти зовнішніх викликів", - заявили в МЗС.

Зазначається, що саме з такою метою Україна, Грузія і Молдова заснували формат посиленої взаємодії - Асоційоване тріо.

Нагадаємо, 28 червня стало відомо, що Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій. Також Мінськ рекомендує главі представництва Євросоюзу виїхати в Брюссель. Ці дії Білорусь зробила у відповідь на європейські санкції.

Читайте також: Рішення Білорусі припинити участь у "Східному партнерстві" лише погіршить ситуацію, - глава Євроради Мішель