Мілітаризація дітей в ОРДЛО повністю інтегрована з Росією, - правозахисники

Можна виділити основні п'ять напрямків мілітаризації дітей в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) — як на рівні навчальних закладів, так і поза освітнім процесом.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів правозахисник, засновник організації "Східна правозахисна група" ("Восточная правозащитная группа") Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні на тимчасово окупованій території діють понад 20 клубів "військово-патріотичного виховання". У всіх — ідеологія "русского мира". Це "Молода гвардія", "Юнармія", "Амазонки", ВПК "Воїн" тощо. Діти до таких організацій вступають від 7 років. Це перший етап мілітаризації", — сказав він.

Лисянський зазначає, що цей напрямок повністю інтегровано з Російською Федерацією.

"Там діє ціла мережа такого "патріотичного виховання". Все це інтегровано з Російською Федерацією. Наприклад, "Юнармія" є і в Росії, "Молода гвардія" є в Росії. Все зроблено за аналогом", — уточнив він.

Другий етап мілітаризації — це "уроки мужності", які щотижня проводять у школах.

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"Там показують зброю, вчать розбирати, збирати автомат. Проводять такі уроки представники "МГБ" ("міністерства держбезпеки", — ред.), "народної міліції" ("армія Л/ДНР ", — ред.) та інші підрозділи незаконних збройних формувань", — повідомив Лисянський.

Третій етап мілітаризації — це робота з дітьми-сиротами, батьки яких вступили до лав незаконних збройних формувань і загинули в боях. З цими дітьми працюють окремо.

"Наприкінці 2020 — на початку 2021 року, наприклад, 10 таких дітей поїхали за спеціальною програмою на стажування до Слідчого комітету Російської Федерації. Цим дітям кажуть, що "ваших батьків вбила Україна". Тому вони ідеологічно будуть постійними супротивниками України", — упевнений правозахисник.

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Четвертий етап — військові ігри, військово-польові збори, для участі в яких звозять дітей з різних шкіл.

"Так, ми в дитинстві теж в "Зірницю" грали. Але нас не вчили розтяжки встановлювати зі справжніми гранатами. У нас були якісь дерев'яні автомати, а у дітей в ОРДЛО — бойові. Діти вже вміють стріляти, зброю розбирати", — пояснює Лисянський.

Діють і окремі навчальні заклади з військовим ухилом. Так, в Донецьку розташований "Кадетський корпус імені А. Захарченка" — діє на базі середньої школи № 4, названий на честь ліквідованого першого "глави ДНР" Олександра Захарченка. У Луганську — аналогічний "Козачий кадетський корпус імені маршала авіації Олександра Єфімова".

"Там дуже маленькі дітки в формі. Вони, по-моєму, з 8 років приймають присягу", — додав правозахисник.

Старші хлопці проходять навчання у військових училищах, а також на базі колишніх військових кафедр при вишах.

"У Донецьку діє спеціалізований факультет "МГБ" при "Донецькому національному технічному університеті ["ДНР"]". Ви знаєте, мені скинули одну фотокартку звідти. І ось сидять там 15-20 таких міцних хлопців і їм демонструють ворогів незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР". І ось на одній з фотографій було зображення Валентина Наливайченка, підписано — ексголова СБУ тощо. Ось, їм ще навіть 20 років немає, а їх вже готують і показують фотокартки, кого необхідно вбивати, хто є ворогами незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР", а просто — Кремля", — акцентував Лисянський.

Він вважає, що до протистояння мілітаризації дітей на окупованих територіях має приєднатися міжнародна спільнота. Бо якщо цьому не протидіяти, світ отримає черговий ІДІЛ (Ісламська держава Іраку і Леванту, міжнародна екстремістська терористична організація).

"Міжнародна спільнота говорить, що це проблема України. Я частково згоден, що здебільшого це наші проблеми. Але якщо на це не відреагувати, то ми отримаємо другий ІДІЛ. Я свого часу прочитав багато літератури з цього приводу. Одна з книг — "Чорні прапори". Там показано саме аналогічні "уроки мужності". А потім це переросло в терористичну організацію, і проблема стала вже всієї міжнародної спільноти", — резюмував правозахисник.