Головні новини 29 червня: ВККС перезапускають, підвищення пенсій перенесли на осінь

Парламент ухвалив закон про відновлення роботи ВККС, підвищення пенсій через брак грошей відклали до осені, Кравчуку зробили операцію на серці, - головні новини України 29 червня.

На Донбасі поранено білоруського добровольця

Білоруський доброволець Волат перебуває в госпіталі з осколковими пораненнями голови і серця. Він у важкому стані, лікарі борються за його життя.

Доброволець зазнав поранень під час обстрілу Водяного в Приазов'ї.

Рада ухвалила закон про перезапуск ВККС

Парламент вніс зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів". Вони передбачають відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вирішальну роль у цьому процесі гратимуть міжнародні експерти. Посол ЄС Маасікас назвав ухвалення цього закону "рішучим кроком до фундаментальної реформи судової системи України". Також ухвалення закону привітало посольство США.

Покарання за брехню в деклараціях

Рада прийняла закон про посилення відповідальності за брехню в деклараціях з пропозиціями Зеленського. У НАЗК законом незадоволені: кажуть, що президент несправедливо зменшив термін позбавлення волі для чиновників.

Для жителів ОРДЛО скасували штрафи за в'їзд через Росію

Таке рішення прийняв парламент. Його мета - забезпечити абітурієнтам з окупованих територій можливість вступати до українських вищих навчальних закладів.

Протести ФОП у Києві

Підприємці провели в центрі Києва акцію "Похорон мікробізнесу". Вони вимагали від депутатів ухвалити законопроєкти для захисту спрощеної системи оподаткування. При спробах пройти до будівель Кабміну, ОП і ВР між протестувальниками та правоохоронцями кілька разів виникали сутички. У поліції стверджують, що сутички негайно припиняли.

Кравчуку зробили операцію на серці

За словами представника ТКГ Олексія Арестовича, операція була плановою і пройшла без ускладнень. Зараз Кравчук у лікарні, відновлюється після хірургічного втручання. Леоніду Кравчуку 87 років. Чотири роки тому йому вже робили стентування серця.

Підвищення пенсій перенесли на осінь

Для українців віком від 75 років пенсії з 1 липня мали вирости на 400 грн. Але грошей у бюджеті на це не вистачило, підвищення перенесли на 1 жовтня.

Парламент тим часом підвищив пенсії чорнобильцям.

Тищенко побився з Куницьким

Сутичка між "слугами народу" відбулася в їдальні Верховної Ради. Тищенко вибив із рук Куницького телефон, а після цього вдав, що він тут ні до чого.