Fozzy Group припиняє співпрацю з маркетологом Баранським, - заява

На зустрічі керівництва групи компаній Fozzy Group із маркетинг-директором одного зі стартапів В'ячеславом Баранським прийнято рішення про припинення співпраці.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на facebook-сторінці Fozzy Group, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому маркетинг-директор одного зі стартапів групи Слава Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, зміст і форму яких ми не поділяємо, і які викликали обурення громадськості.

Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою. За підсумками зустрічі повідомляємо, що відтепер Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.

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Наші принципи залишаються непорушними, ми продовжуємо працювати для розвитку України та добробуту суспільства загалом", - заявили в Fozzy Group.

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Один із менеджерів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах висловив свою підтримку Басті і в соцмережах приписав українцям сільську тупість і з сарказмом охарактеризував слово "гідність"

Компанія Fozzy Group виступила з офіційною заявою з приводу висловлювань Баранського, зазначивши, що не поділяє його позицію. У компанії заявили, що рішення про подальшу співпрацю з Баранським буде ухвалюватися після детального вивчення всіх фактів. На цей момент він склав свої повноваження на період службового розслідування.