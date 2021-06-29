Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Заявляється, що російська бойова авіація була піднята в повітря після того, як фрегат "Евертсен" нібито взяв курс на російську територію.
"Засобами об'єктивного контролю Чорноморського флоту за діями кораблів НАТО в Чорному морі було встановлено, що фрегат ВМС Нідерландів, який перебував у нейтральних водах, змінив курс проходження і почав рух у напрямку Керченської протоки", - сказано в повідомленні.
У російському міноборони заявляють, що винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24 "здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів" у відповідності з Міжнародними правилами використання повітряного простору.
Зазначається, що після прольотів російської авіації корабель ВМС Нідерландів "змінив курс від кордону РФ і продовжив рух попереднім маршрутом".
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що російські винищувачі кілька годин здійснювали прольоти на небезпечно близьких відстанях, симулюючи атаки на корабель ВМС Нідерландів Evertsen у Чорному морі.