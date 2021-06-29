Міноборони РФ пояснило дії авіації проти фрегата ВМС Нідерландів: "Почав рух у напрямку Керченської протоки"

Міністерство оборони РФ відкинуло звинувачення в небезпечних діях бойової авіації РФ у Чорному морі поблизу фрегата ВМС Нідерландів 24 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Заявляється, що російська бойова авіація була піднята в повітря після того, як фрегат "Евертсен" нібито взяв курс на російську територію.

"Засобами об'єктивного контролю Чорноморського флоту за діями кораблів НАТО в Чорному морі було встановлено, що фрегат ВМС Нідерландів, який перебував у нейтральних водах, змінив курс проходження і почав рух у напрямку Керченської протоки", - сказано в повідомленні.

У російському міноборони заявляють, що винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24 "здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів" у відповідності з Міжнародними правилами використання повітряного простору.

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Зазначається, що після прольотів російської авіації корабель ВМС Нідерландів "змінив курс від кордону РФ і продовжив рух попереднім маршрутом".

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що російські винищувачі кілька годин здійснювали прольоти на небезпечно близьких відстанях, симулюючи атаки на корабель ВМС Нідерландів Evertsen у Чорному морі.